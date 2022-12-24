Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" хлеб и любимое сало Шойгу

Семь предприятий испекли хлеб для главы "Роскосмоса" Борисова, заявил президент Белоруссии Лукашенко Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" Юрию Борисову в ходе поездки в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина свежеиспеченный хлеб и любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу.

"Это любимое сало Шойгу", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что заграницей его угощали хлебом, однако специалисты запретили есть выпечку, потому что в ней много вкусовых добавок. Идея с хлебом лидеру Белоруссии, поэтому он поручил региональным предприятиям что-то подобное сделать.

"Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли", - сказал Лукашенко, передавая выпечку.

Напомним, президент Белоруссии Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину трактор "Беларус". Подарок к юбилею российского президента Лукашенко привез на неформальный саммит руководителей стран СНГ, который начался в пятницу 7 октября в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко рассказал, что презентовал Путину трактор ручной сборки и добавил, что он сам работает на таком же тракторе. Также Лукашенко рассказал о тайном смысле, который он вложил в подарок российскому лидеру.