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НовостиПолитика24 декабря 2022 13:33

Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" хлеб и любимое сало Шойгу

Семь предприятий испекли хлеб для главы "Роскосмоса" Борисова, заявил президент Белоруссии Лукашенко
Владимир РОМАНЕНКО
Семь предприятий испекли хлеб для главы "Роскосмоса" Борисова, заявил президент Белоруссии Лукашенко

Семь предприятий испекли хлеб для главы "Роскосмоса" Борисова, заявил президент Белоруссии Лукашенко

Фото: REUTERS

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил главе "Роскосмоса" Юрию Борисову в ходе поездки в центр подготовки космонавтов им. Юрия Гагарина свежеиспеченный хлеб и любимое сало министра обороны России Сергея Шойгу.

"Это любимое сало Шойгу", - сказал Лукашенко.

Лукашенко заявил, что заграницей его угощали хлебом, однако специалисты запретили есть выпечку, потому что в ней много вкусовых добавок. Идея с хлебом лидеру Белоруссии, поэтому он поручил региональным предприятиям что-то подобное сделать.

"Семь предприятий сделали тебе. Это утром сегодня испекли", - сказал Лукашенко, передавая выпечку.

Напомним, президент Белоруссии Лукашенко подарил президенту России Владимиру Путину трактор "Беларус". Подарок к юбилею российского президента Лукашенко привез на неформальный саммит руководителей стран СНГ, который начался в пятницу 7 октября в Санкт-Петербурге.

Александр Лукашенко рассказал, что презентовал Путину трактор ручной сборки и добавил, что он сам работает на таком же тракторе. Также Лукашенко рассказал о тайном смысле, который он вложил в подарок российскому лидеру.