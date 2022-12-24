Лукашенко пообещал, что все годные кандидаты в космонавты из Белоруссии полетят в космос Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все годные по состоянию здоровья кандидаты в космонавты из Белоруссии обязательно полетят в космос, заявил президент республики Александр Лукашенко.

«Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Не переживайте, всем работы хватит», – сказал политик в ходе визита в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Как отметил белорусский лидер, за претендентами будет «присматривать» космонавт Олег Новицкий.

В субботу, 24 декабря, Лукашенко в Центре подготовки космонавтов в Звездном городке встретился с шестью белорусскими девушками-кандидатами на роль космонавта. Одной из них в ближайшее время предстоит полететь в космос и работать на Международной космической станции. Пока все они проходят тренировку.

Как писал сайт KP.RU, ранее политик сообщил, что Белоруссия и Россия создадут в космосе совместную группировку спутников.