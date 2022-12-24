Дмитрий Рогозин перевезен в больницу в Московском регионе Фото: REUTERS

Бывшего гендиректор Роскосмоса Дмитрия Рогозина, раненного в Донецке, перевезли в одну из больниц Московского региона, рассказал его помощник.

«Дмитрий Рогозин и еще двое раненных при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в Московском регионе. Через несколько дней будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», – сообщил он журналистам.

Два раненных военных советника находятся в тяжелом состоянии в Донецке, еще один в Ростове-на-Дону.

Ранее стало известно, что Рогозин во время обстрела гостиницы в Донецке получил контузию и ранение лопатки металлическим осколком.

В беседе с военкором «Комсомольской правды» Александром Коцем Рогозин сообщил, что по гостинице, в которой он находился со своей командой, было шесть-семь точных прилетов.

Сын Рогозина Алексей опроверг слухи об ухудшении состояния здоровья экс-главы Роскосмоса.