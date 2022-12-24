Движение на Новостроевской улице в Щербинке восстановлено после возгорания в автобусе

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Движение на Новостроевской улице в Щербинке возобновили. Его приостанавливали на время работы экстренных служб, о чём сообщает пресс-служба Департамента транспорта Москвы.

В субботу, 24 декабря, в 16:27 на Новостроевской улице возле дома № 6 вспыхнул автобус. Инцидент обошелся без пострадавших, так как пожар произошел в пустом транспортном средстве.

Экстренные службы оперативно прибыли на место происшествия, однако несмотря на их усилия, автобус сгорел практически дотла. Причины случившегося выясняются.

Ранее KP.RU сообщал о том, что водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся на Калужском шоссе в Москве. Об аварии рассказали в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы. О других участниках ДТП не сообщается.