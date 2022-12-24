«Марионетка снова дерзит нам». Пользователи Twitter возмутились шуткой Зеленского о ЗРК Patriot

Американские рользователи Twitter в США назвали Зеленского марионеткой после его шутки о ЗРК Patriot Фото: REUTERS

В США раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского после его шутки о поставках Киеву большего количества зенитно-ракетных комплексов Patriot. Пользователи Twitter назвали политика марионеткой и призвали Вашингтон перестать вооружать Украину.

«Марионетка снова дерзит нам», – написал один из комментаторов.

«Где 50 миллиардов, которые ты у нас уже украл? – спросил пользователь Ordinary Rebel.

«Может, уже хватит вооружать их?» – возмутился другой пользователь.

«То есть теперь он хочет не только денег, но еще и наши войска?» – написал Mike Gammill.

Напомним, Зеленский во время визита в США в среду 21 декабря заявил, что Киев хотел бы получить больше систем Patriot. Американский лидер Джо Байден в ответ на слова коллеги о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot заявил, что Вашингтон работает над этим.

Позже на пресс-конференции по итогам встречи с президентом США у Зеленского спросили, что произойдет после того, как Украина получит нужные системы ПВО. Украинский лидер пошутил, что «отправит очередной сигнал» Байдену для поставок еще большего количества Patriot.