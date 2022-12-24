Премьер Белоруссии Головченко заявил о рекордном объеме экспорта в Россию в 18 миллиардов долларов

Премьер Белоруссии заявил о рекордном объеме экспорта в Россию Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Объем экспорта из Белоруссии в Россию достиг по итогам 10 месяцев этого года рекордных показателей в 18 миллиардов долларов, сообщил председатель белорусского Совета министров Роман Головченко.

«По итогам 10 месяцев экспорт в Российскую Федерацию – 18 миллиардов долларов. Это гораздо больше, чем во все предыдущие годы. Надеюсь, что мы по итогам года будем иметь сумму порядка 22-23 миллиарда долларов», – сказал он на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале правительства Белоруссии.

По словам премьер-министра, в предыдущие годы средний объем экспорта в Россию составлял 12-13 миллиардов долларов. Как отметил Головченко, темпы поставок из Белоруссии в РФ растут в связи с тем, что к концу года отгружается много продукции машиностроения.

Ранее сообщалось, что Белоруссия увеличила экспорт в Россию на 17%.

В июне этого года президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Москва направила Минску 1,5 миллиарда долларов на импортозамещение.