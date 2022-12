Офицер разведки США Риттер считает, что Байден обманет Зеленского с поставками Patriot Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ответ на просьбу президента Украины Владимира Зеленского отправить Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot отдаст приказ передать устаревшую версию, считает бывший офицер разведки США Скотт Риттер.

«Вероятно, это самая высококлассная система такого типа в арсенале США. Это старая установка, но она была модернизирована. Не думаю, что украинцы получат улучшенную версию. Им передадут старую модель, у которой меньше возможностей», – заявил он в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Как напомнил отставной разведчик, системы Patriot плохо себя показали во время боевых действий в Ираке и были неспособны перехватить даже устаревшие советские ракеты «Скад». Он отметил, что в 2023 году эти ЗРК сбили больше американских истребителей, чем снарядов, запущенных военными Ирака. По мнению Риттера, Patriot были разработаны «не для выживания на таком поле боя, как Украина».

Напомним, Зеленский во время визита в США в среду 21 декабря заявил, что Киев хотел бы получить больше систем Patriot. Американский лидер Джо Байден в ответ на слова коллеги о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot заявил, что Вашингтон работает над этим.