Советник главы офиса Зеленского призвал уничтожить производство иранского оружия

В Киеве призвали уничтожить производство иранского оружия Фото: REUTERS

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что производство иранского оружия следует уничтожить.

«Важно отказаться от неработающих санкций, недействительной концепции резолюций ООН и перейти к более разрушительным инструментам – ликвидации заводов, арестам поставщиков», – написал он в Twitter, комментируя производство вооружения в Иране.

Кроме того, по мнению советника главы украинского президента, Тегеран «нагло унижает институт международных санкций», сотрудничая с российскими властями.

Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель иранского Министерства иностранных дел Насер Канаани заявил о безосновательности обвинений со стороны директора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США в поставках оружия из Исламской республики в Россию. По его словам, внешняя политика Ирана является независимой и руководствуется исключительно собственными интересами страны.

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян заявлял, что Тегеран действительно поставлял России беспилотники, но это было за несколько месяцев до начала специальной военной операции на Украине.