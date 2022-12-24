Минцифры работают над инициативой об уголовной ответственности за нарушения при обработке биометрии

Уголовная ответственность предполагает штраф до 500 тыс. рублей и до четырех лет лишения свободы Фото: REUTERS

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ работает над инициативой уголовной и административной ответственности за нарушения в обработке биометрических данных. Об этом сообщили в "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с проектом закона.

Согласно данным агентства, уголовную ответственность предлагается ввести за умышленное размещение заведомо недостоверных сведений в Единой биометрической системе (ЕБС) и уничтожение или подлог документов, а также умышленное размещение или уничтожение документов группой лиц по предварительному сговору. Максимальный штраф за деяния от 300 до 500 тыс. рублей, а лишение свободы будет возможно до трех-четырех лет за совершенные преступления.

Штрафы от 10 до 300 тыс. рублей по административному нарушению возлагаются за отказ в предоставлении госуслуг при отказе гражданина, за неисполнение условий договора с потребителем в связи с отказом потребителя предоставить биометрические данные для идентификации, нарушение порядка обработки биометрии в ЕБС, а также нарушение порядка размещения и обновления биометрии в ЕБС и иных системах.

Напомним, Госдума России на пленарном заседании 20 декабря 2022 года приняла во втором чтении законопроект о порядке идентификации и аутентификации с использованием биометрии. Законопроект принят с поправками о запрете на принудительный сбор биометрии, а также на любую дискриминацию в отношении лиц, отказавшихся от ее сдачи.

Ранее глава Совета по правам человека (СПЧ) России Валерий Фадеев обратился к Госдуме РФ с просьбой провести парламентские слушания по законопроекту о единой биометрической системе.

По его мнению, положение нового законопроекта могут привести к дискриминации прав граждан на уровне Конституции РФ. В СПЧ составили заключение по этому вопросу, в котором говорится, что "негативные последствия в случае утечки биометрических персональных данных кратно выше, поскольку граждане, чьи паспортные данные были обнародованы, могут сменить номера документов, но не смогут сменить отпечатки пальцев или голос", - пояснял он.