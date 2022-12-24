В МИД России назвали задачей совместной с Белоруссией группировки войск отпор противнику Фото: пресс-служба Минобороны Белоруссии

Задачей совместной группировки сил России и Белоруссии является отпор потенциальному противнику, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«Задача совместной российско-белорусской группировки войск – при необходимости дать отпор потенциальному противнику в случае вторжения на территорию Белоруссии», – сказал замглавы российского МИД в интервью РИА Новости.

Как отметил Галузин, ставить вопрос о возможности задействования совместной группировки войск в зоне спецоперации на Украине некорректно. Замминистра напомнил, что военная доктрина Союзного государства предполагает, что применение военной силы, направленное против государства-участника, рассматривается как посягательство на Союзное государство в целом.

Как писал сайт KP.RU, в октябре президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Основу региональной группировки сил составили белорусские подразделения.

Ранее Лукашенко призвал не искать конспирологию в тренировках совместной группировки войск РФ и Белоруссии.