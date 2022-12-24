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НовостиОбщество24 декабря 2022 16:50

Умер Александр Бузаков, гендиректор судостроительной компании «Адмиралтейские верфи»

Александр Бузаков умер в возрасте 66 лет
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Умер гендиректор судостроительной компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков Станислав Красильников/ТАСС

Умер гендиректор судостроительной компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков Станислав Красильников/ТАСС

Умер генеральный директор судостроительной компании «Адмиралтейские верфи» Александр Бузаков. О кончине главы предприятия сообщила «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК).

«Объединенная судостроительная корпорация», «Адмиралтейские верфи» и все отечественное судостроение понесли невосполнимую утрату – на 67 году жизни не стало Александра Сергеевича Бузакова, генерального директора «Адмиралтейских верфей», – сказано на сайте ОСК.

Александр Бузаков в 1980 году окончил Ленинградский кораблестроительный институт по специальности «Судовые силовые установки». После окончания вуза он начал работать на «Адмиралтейских верфях», пройдя путь от технолога до главного инженера предприятия, а затем став генеральным директором.

Бузаков проработал на предприятии более 30 лет. Под его руководством были построены и сданы в эксплуатацию десятки гражданских судов различного класса и назначения. Незадолго до смерти он принял участие в спуске на воду новую подводную лодку «Великие Луки» в Санкт-Петербурге.