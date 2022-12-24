Правительство России одобрило законопроект о штрафах за перепродажу данных из госреестра недвижимости Фото: Shutterstock

Правительство России одобрило законопроект об административной ответственности перепродажу данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) на сайтах-двойниках.

Документ был одобрен кабинетом министров на заседании в пятницу, 23 декабря. Авторы законопроекта объясняют необходимость его принятия широким распространением сайтов, которые предлагают оказание госуслуг по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН.

Как считают инициаторы документа, из-за сайтов-двойников нарушается порядок оказания госуслуг по предоставлению данных из ЕГРН и происходит незаконный оборот персональных сведений. Таким образом, создаются предпосылки к мошенничеству в сфере недвижимости, отмечается в законопроекте.

Согласно документу, штрафы за перепродажу данных из ЕГРН будут установлены в размере до 25 тысяч рублей для физических лиц и до 400 тысяч – для юридических. При повторном нарушении штраф составит до 50 тысяч и до 600 тысяч рублей соответственно.

Сайт KP.RU рассказывал о всех нюансах заказа выписки из ЕГРН на квартиру в 2022 году.