Французский политик Филиппо назвал визит Зеленского в США предвестником третьей мировой войны Фото: REUTERS

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты к президенту США Джо Байдену является предвестником третьей мировой войны, считает бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Зеленский в Вашингтоне: великий альянс для третьей мировой войны! Один борется за славу и дела своей мафии, другой – намерен уничтожать европейские страны ради сохранения гегемонии доллара», – написал политик в своем Twitter.

Филиппо призвал «разоблачить это мошенничество и этих безумцев» и искать мира в свободной стране.

Напомним, Зеленский во время визита в США в среду, 21 декабря, заявил, что Киев хотел бы получить больше систем Patriot. Американский лидер Джо Байден в ответ на слова коллеги о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot заявил, что Вашингтон работает над этим.