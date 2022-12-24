Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика24 декабря 2022 17:16

Французский политик Филиппо назвал визит Зеленского в США предвестником третьей мировой войны

Зеленский борется за славу, Байден - за сохранение гегемонии доллара, заявил экс-депутат Европарламента
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Французский политик Филиппо назвал визит Зеленского в США предвестником третьей мировой войны

Французский политик Филиппо назвал визит Зеленского в США предвестником третьей мировой войны

Фото: REUTERS

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты к президенту США Джо Байдену является предвестником третьей мировой войны, считает бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо.

«Зеленский в Вашингтоне: великий альянс для третьей мировой войны! Один борется за славу и дела своей мафии, другой – намерен уничтожать европейские страны ради сохранения гегемонии доллара», – написал политик в своем Twitter.

Филиппо призвал «разоблачить это мошенничество и этих безумцев» и искать мира в свободной стране.

Напомним, Зеленский во время визита в США в среду, 21 декабря, заявил, что Киев хотел бы получить больше систем Patriot. Американский лидер Джо Байден в ответ на слова коллеги о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot заявил, что Вашингтон работает над этим.