Премьер Британии Сунак предложил бездомному открыть бизнес Фото: REUTERS

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в лондонский приют для бездомных предложил одному из его постояльцев заняться бизнесом.

По информации Daily Mail, во время посещения приюта британский премьер поинтересовался у одного из мужчин, занят ли тот в бизнесе, на что постоялец заведения ответил, что он бездомный, однако «интересуется бизнесом». Мужчина сообщил о желании заняться финансами. Сунак в свою очередь отметил, что он сам финансист, и поинтересовался, точно ли его собеседник видит себя в сфере финансов.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава британского правительства заявил, что страны Запада должны лишить Россию способности пополнять запасы вооружений и перегруппировывать войска.

До этого Сунак заявил, что переговоры о прекращении огня на Украине в ситуации, когда Вооруженные силы России продолжают находиться на территории страны, не имеют смысла.