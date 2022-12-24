В Белгородской области подросток получил тяжелые ранения, наступив на взрывное устройство Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

В Белгородской области подросток получил тяжелые травмы, наступив на неустановленное взрывное устройство, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Как передает «КП – Белгород», инцидент произошел в селе Щетиновка Белгородского района. По словам Гладкова, 14-летний мальчик наступил на неустановленный взрывоопасный предмет, получив травмы стопы и лица. В тяжелом состоянии его госпитализировали в детскую областную больницу.

После происшествия глава Белгородской области обратился к жителям региона с просьбой напомнить детям о том, что нельзя брать в руки опасные предметы и посещать опасные и незнакомые места в приграничной территории. Как отметил Гладков, из-за постоянных обстрелов приграничных сел семьи вывозят детей на безопасное расстояние.

Напомним, в середине октября в Белгородской области наступивший на мину мужчина лишился ступни.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе при обстреле Белгородской области Вооруженными силами Украины пострадал один человек. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.