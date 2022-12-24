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НовостиПолитика24 декабря 2022 18:35

Американский генерал Маккеффри заявил об огромных потерях ВСУ

Украинские войска находятся в великой опасности, предупредил военный
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Американский генерал Маккеффри заявил об огромных потерях ВСУ

Американский генерал Маккеффри заявил об огромных потерях ВСУ

Фото: REUTERS

Вооруженные сил Украины несут огромные потери в сражениях против российских войск и находятся в уязвимом положении, заявил генерал армии Соединенных Штатов Барри Маккеффри.

«Украина несет огромные потери и находится в великой опасности», – сказал военный в интервью телеканалу MSNBC.

Как считает Маккеффри, одна батарея зенитно-ракетных комплексов Patriot, которую Вашингтон обещает передать Киеву, вряд ли переломят ситуацию, поскольку ВС России имеют подавляющее преимущество в авиации и артиллерии. По мнению генерала, чтобы поменять баланс сил, США должны поставить Украине танки M1 Abrams и ракеты класса «земля-земля» ATACMS.

Как писал сайт KP.RU, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что на поставки оружия Украине странами Запада потрачено порядка 97 миллиардов долларов, однако несмотря на это ВСУ понесли большие потери.

Ранее российский разведчик рассказал, что ВСУ ежедневно восполняют свои потери «пачками».