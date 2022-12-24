Сальдо назвал обстрел Херсона ВСУ провокацией с целью обвинения российских военных

Власти Херсонской области назвали обстрел Херсона ВСУ провокацией с целью обвинения российских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вооруженные силы Украины обстреляли Херсон с целью обвинить в нем российских военных, считает временно исполняющий обязанности главы Херсонской области Владимир Сальдо.

«Это отвратительная провокация с очевидной целью обвинить Вооруженные силы Российской Федерации. На самом деле характер разрушений ясно показывает, что обстрел велся так называемым блуждающим минометным подразделением с севера и северо-запада города», – написал он в Telegram.

Врио главы региона назвал обстрел ВСУ «мерзким и подлым» приемом и отметил, что украинские войска часто прибегают к нему. По словам Сальдо, жителей Херсона боевики ВСУ часто расстреливают и подвергают «унизительной фильтрации», а также насильно мобилизуют и бросают на убой в Донбассе. Теперь украинские военные начали убивать их минометным огнем, резюмировал он.

Как писал сайт KP.RU, в субботу, 24 декабря, ВСУ нанесли удары по Херсону. Погибли минимум восемь мирных граждан, еще порядка 70 человек ранены. Президент Украины Владимира Зеленский между тем выступил с заявлением, обвинив Россию в очередном «преступлении».