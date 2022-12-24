Вице-премьер Новак считает невозможным замещение российских энергоресурсов на мировом рынке Фото: REUTERS

Российские энергоресурсы будет невозможно заменить или отрезать от мирового рынка, считает заместитель председателя правительства РФ Александр Новак.

«Потребление энергоресурсов в дальнейшем будет только расти, поэтому я не могу себе представить, как мировая экономика обойдется без наших энергоресурсов. Нас некому заместить – это невозможно. Не вижу мир без нашего участия, наших компетенций», – заявил вице-премьер в интервью ТАСС.

Как отметил Новак, Россия занимает более 20% рынка нефти, столько же газа и является третьей в мире по объемам экспорта угля. Кроме того, в стране развивается нефтехимическая промышленность, водород, традиционная и новая энергетика, а также имеются уникальные компетенциями в сфере атомной энергетики, подчеркнул он. По словам вице-премьера, власти России оптимистично оценивают перспективы на мировом энергетическом рынке и ставят только амбициозные задачи.

Как писал сайт KP.RU, страны Евросоюза 20 декабря установили динамический потолок цен на газ в 180 евро за МВт/ч. Это условие начнет действовать с 15 февраля 2023 года.

Между тем президент России Владимир Путин заверил, что бюджет России не понесет потерь в результате введения потолка цен на нефть, поскольку предложенный уровень соответствует тем ценам, по которым РФ продает сырье.