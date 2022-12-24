Убившего трех курдов в Париже пенсионера поместили в психиатрическую клинику Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пенсионер, убивший трех членов курдской общины в Париже, был переведен в психиатрическую лечебницу Главного управления полиции, сообщил представитель прокуратуры французской столицы.

По информации телеканала BFM, врач, осматривавший 69-летнего злоумышленника, заявил, что его состояние здоровья не позволяет содержать его в следственном изоляторе.

Как писал сайт KP.RU, в Париже 69-летний мужчина открыл стрельбу, убив трех человек. Погибшие – двое мужчин и женщина – были курдами по национальности. Двое раненых находятся в критическом состоянии.

Атака на мирных горожан произошла неподалеку от курдского культурного центра.

Стрелка допросила полиция, при задержании он не оказал сопротивления и отдал оружие полицейским.

Тем временем в Париже курдская община организовала манифестацию в память о трех убитых накануне представителях диаспоры. Полиция применила слезоточивый газ, чтобы восстановить остановить участников акции. К началу манифестации, организованной Демократическим советом курдов Франции, собралось около двух тысяч протестующих.