Американской генерал Хертлинг считает, что ВСУ не скоро смогут применить ЗРК Patriot

В США предпуредили, что ВСУ не скоро смогут применить ЗРК Patriot Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не скоро смогут применить зенитно-ракетные комплексы Patriot, обещанные Киеву Соединенными Штатами, считает генерал США в отставке Марк Хертлинг.

В беседе с телеканалом CNN военный объяснил, что на обучение использованию систем Patriot у украинских военных уйдут месяцы. Кроме того, Хертлинг обратил внимание, что этими ЗРК нельзя будет защитить всю территорию Украины, поскольку они предназначены для защиты самых важных стратегических объектов.

По словам генерала, комплексы Patriot «не собираются и не перемещаются по полю боя», поэтому «если кто-то считает, что он будет разбросан по 805-километровой границе между Украиной и Россией, то просто не знает, как работает эта система».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США в среду 21 декабря заявил, что Киев хотел бы получить больше систем Patriot. Американский лидер Джо Байден в ответ на слова коллеги о возможности обращения Киева за дополнительными системами Patriot заявил, что Вашингтон работает над этим.