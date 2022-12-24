В Полтаве облили краской памятник генералу Красной армии Николаю Ватутину

На Украине облили краской памятник генералу Красной армии Николаю Ватутину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Полтаве неизвестные облили краской памятники Герою Советского Союза, генералу Красной армии Николаю Ватутину и герою обороны Полоцка генералу Алексею Зыгину, сообщают украинские СМИ.

По информации издания «Полтавщина», в ночь на субботу, 24 декабря, в центре города злоумышленники облили памятники красной краской. В настоящее время полиция Полтавы проверяет информацию.

Как отмечает издание, накануне инцидента депутаты Полтавского городского совета не поддержали демонтаж и перенос памятников генералам Николаю Ватутину и Алексею Зыгину, а также поэту Александру Пушкину.

Как писал сайт KP.RU, ранее власти Одессы решили демонтировать памятник императрице Екатерине II. В администрации города заявили, что он не представляет художественной ценностию. До этого памятник оградили деревянным забором после того, как его несколько раз осквернили: вандалы надели на голову императрицы красный колпак палача, а к руке привязали виселицу.