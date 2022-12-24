Остававшиеся в Египте из-за проблем авиакомпании iFly россияне отправлены на родину

Все россияне, остававшиеся в египетской Хургаде из-за проблем у авиакомпании iFly, отправлены на родину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Все граждане России, которые были вынуждены задержаться в египетском курортном городе Хургада из-за проблем у авиакомпании iFly, альтернативными авиарейсами отправлены на родину.

Соответствующую информацию распространило информагентство ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Хургаде Виктора Воропаева.

По его словам, уже в самое ближайшее время все ожидавшие возвращения на родину в Египте россияне благополучно вернутся домой.

Ранее российская авиакомпания iFly временно отменила все вылеты в Египет, туроператор Tez Tour вернет деньги туристам за несостоявшиеся c 15 по 19 декабря туры. Так завершилось ожидание вылета на отдых в Хургаду и Шарм-эль-Шейх для более чем двух тысяч туристов, застрявших в аэропорту Внуково. Тем временем российские туристы, застрявшие в Египте из-за проблем перевозчика, долгое время не могли вернуться домой.

Рейсы iFly были отменены из-за того, что Иордания ограничила для российских перевозчиков пролет в своем воздушном пространстве. Авиакомпания прорабатывала альтернативные маршруты, в частности через Сирию. Однако власти РФ такой вариант не согласовали.