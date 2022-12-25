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НовостиОбщество24 декабря 2022 21:36

Военные США сообщили о пролете Санта-Клауса над Москвой

Такое сообщение появилось на сайте одной из американских военных служб
Александр КИСЛОВ
Военные США сообщили о пролете над РФ упряжки с Санта-Клаусом

Военные США сообщили о пролете над РФ упряжки с Санта-Клаусом

Фото: REUTERS

Упряжка Санта-Клауса пролетела над Россией, в том числе и над Москвой, сообщили американские военные.

Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), которое уже 67 лет наблюдает за перемещением волшебника в ночь перед Рождеством.

Перемещения Санта-Клауса отслеживаются в рамках специальной программы NORAD Tracks Santa (NORAD отслеживает Санту). Так называется ежегодная рождественская программа, созданная под покровительством Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

Ежегодно, начиная с 1955 года, накануне Рождества NORAD Tracks Santa официально сообщает на всех своих ресурсах вымышленный путь сказочного Санта-Клауса, покинувшего Северный полюс и отправившегося разносить подарки детям по всему миру. Также отслеживается и количество розданных Санта-Клаусом подарков.