Bloomberg сообщает, что добыча природного газа в США рекордно упала из-за морозов

Добыча природного газа в США рекордно упала Фото: REUTERS

Снежная буря и сильные морозы, обрушившиеся на США, привела к рекордному снижению добычи природного газа. Информацию об этом распространило американское агентство Bloomberg.

В материале журналистов отмечается, что из-за оледенения труб и вызванных этим перебоев в работе добыча газа в пятницу снизилась на 2,8 млн кубометров - это самый большой спад в производстве за более чем 10 лет. При этом, как пишет Bloomberg, уровень потребления газа в США возрос до самых высоких значений с начала 2019 года.

Известно, что в настоящее время американские профильные ведомства уже активно обсуждают, что делать в сложившейся ситуации. Не исключено, что теперь Соединенным Штатам придется в экстренном порядке закупать газ у кого-то из своих зарубежных партнеров - соответствующие переговоры вскоре могут быть официально запущены.

Знает ли уже о данной проблеме американский президент Джо Байден, пока не уточняется.