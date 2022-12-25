Министр обороны Турции предрек продолжение спецоперации РФ на Украине в 2023 году

В Турции считают неизбежным продолжение СВО в 2023 году Фото: REUTERS

Спецоперация РФ на Украине и военные действия на территории этой страны, скорее всего, продолжатся в 2023 году из-за финансирования Киева Западом. Такое мнение высказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, считающийся одним из ближайших соратников турецкого президента Реджепа Эрдогана.

«Этот конфликт, скорее всего, продолжится в 2023 году, несмотря на все наши добрые намерения и пожелания по установлению режима прекращения огня и мира», — заявил Хулуси Акар во время беседы с журналистами.

Руководитель турецкого военного ведомства также отметил, что противостояние России и Украины не завершится так просто, в том числе из-за продолжающейся поддержки со стороны Запада.

Как уточняет информагентство ТАСС со ссылкой на слова Акара, в Анкаре собираются продолжить действия по продвижению мирного урегулирования конфликта на Украине. Для начала турецкие власти хотели бы договориться со сторонами конфликта хотя бы о временном прекращении огня, а уже потом - о начале масштабных дипломатических переговоров о заключении мирного соглашения.

При этом в министерстве иностранных дел России ранее официально заявляли о том, что Москва открыта к мирному диалогу с Киевом, однако украинские власти наотрез отказываются от любых попыток мирного урегулирования конфликта. В российском внешнеполитическом ведомстве полагают, что руководство Украины делает это с подачи своих западных партнеров.