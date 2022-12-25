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НовостиВ мире24 декабря 2022 22:59

Умер Франко Фраттини, экс-глава МИД Италии

Известный дипломат скончался на 66-м году жизни
Александр КИСЛОВ
Франко Фраттини считался соратником Сильвио Берлускони. ФОТО: it.wikipedia.org

Франко Фраттини считался соратником Сильвио Берлускони. ФОТО: it.wikipedia.org

Бывший министр иностранных дел Италии Франко Фраттини, считавшийся соратником экс-премьера страны Сильво Берлускони, скончался в возрасте 65 лет. Информацию о его смерти распространила влиятельная итальянская газета Corriere della Sera.

"Фраттини умер в поликлинике Джемелли в Риме, куда он был госпитализирован некоторое время назад", - отмечается издание, не уточняя точных причин смерти бывшего высокопоставленного итальянского дипломата.

Фарттини руководил итальянском МИДом в правительстве Сильвио Берлускони с 2002 по 2004 год, а также с 2008 по 2011 год. Берлускони уже выразил публичные соболезнования в связи со смертью своего бывшего политического соратника и экс-подчиненного по кабмину Италии.

Фраттини является обладателем важной российской государственной награды - Ордена Дружбы, которым он был награжден в 2012 году за свой "вклад в развитие российско-итальянских связей",