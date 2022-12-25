Аналитик Антонов считает главной целью ослабления рубля минимизацию бюджетного дефицита в РФ

Ослабление российского рубля - контролируемый процесс, считают аналитики Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Основная задача в ослаблении рубля заключается в сокращении бюджетного дефицита, такой процесс находится под контролем власти и может быть приостановлен при необходимости. Такое мнение высказал финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

«Ослабление рубля, вероятно, находится под контролем экспортеров и очень выгодно монетарной власти для эффективной минимизации бюджетного дефицита. При необходимости Банк России в любой момент может ужесточить ограничительные меры в виде комиссий на покупку валют на Мосбирже, и падение прекратится», — сообщил Антонов в разговоре с журналистами агентства «Прайм».

Эксперт утверждает, что именно из-за чрезмерно усилившегося рубля государственный бюджет РФ на следующий год оказался сверстан с дефицитом, сейчас финансовые и экономические власти страны пытаются сделать все, чтобы кардинально изменить сложившуюся ситуацию.

В связи с этим финансовый аналитик Антонов подчеркнул, что нынешнее падение курса рубля является абсолютно контролируемым процессом, никаких сюрпризов для Кремля и правительства РФ здесь нет, более того, отчасти небольшая коррекция курса национальной валюты выгодна и необходима властям страны. Антонов призвал россиян не забывать об этих факторах, оценивая ситуацию на валютном рынке, и принимать все решение о покупке или продаже той или иной валюты с учетом всех обстоятельств.