В США назвали главной ложью 2022 года заявления о том, что Россия стоит за терактами на "Северных потоках"

Такер Карлсон выступил с важным заявлением об РФ Фото: скриншот

Главная ложь о России в 2022 году — это сообщения о причастности Москвы к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон.

«Мы начнем, возможно, с самой глупой когда-либо сказанной лжи: президент России Владимир Путин взорвал свои газопроводы, ведущие в Европу. Сделав это, Путин навредил своей же экономике и ослабил свои стратегические позиции в разгар вооруженного конфликта. Он стоит за этим в любом случае!» — эмоционально отметил американский журналист в ходе своей телепередачи на Fox News.

Ранее президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года публично заявил о том, что к подрывам газопроводов имеют прямо и непосредственное отношение "англосаксы". По его словам, этими действиями, которые можно квалифицировать лишь как "акт международного терроризма", они фактически перешли к прямому уничтожению единой европейской энергетической инфраструктуры.

Кроме того, Минобороны России заявляло о причастности к подрыву "Северных потоков" военных Великобритании. По данным российского военного ведомства, этому есть неопровержимые доказательства.