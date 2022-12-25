Украина отправит бойцов ВСУ в одну из стран НАТО для обучения работе с ЗРК Patriot

Отправлять боевиков ВСУ в США для обучения работе с ЗРК Patriot никто не станет Фото: REUTERS

Руководство ВСУ определилось со списком военных, которых отправят в одну из стран НАТО на обучение по управлению системами зенитно-ракетных комплексов противовоздушной и противоракетной обороны Patriot. Информацию об этом распространил представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Командующим воздушными силами ВСУ утвержден список военных, которые пройдут обучение по управлению системами ЗРК Patriot в одной из стран НАТО. Это те люди, которые проходили обучение в Харьковском университете Воздушных Сил. Готовые специалисты с боевым опытом и перспективой прохождения военной службы», — подчеркнул он.

При этом подчеркивается, что с большой вероятностью боевиков ВСУ не станут отправлять на обучение работе с комплексами Patriot в Соединенные Штаты, скорее всего, обучение будет проходить на территории одного из крупных европейских государств (какого именно, пока не уточняется).

ЗРК Patriot («Пэтриот», войсковой индекс — MIM-104) — это американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзниц. Производится группой американских компаний во главе с «Рэйтеон». О масштабной поставке данных комплексов Вооруженным силам Украины было официально объявлено в ходе недавнего визита в Соединенные Штаты действующего украинского президента Владимира Зеленского.