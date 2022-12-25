В Канаде похоронили погибшего 18-летнего российского хоккеиста Казбекова

Абакар Казбеков скончался в Канаде несколько дней назад ФОТО: Betassist

Погибшего в Канаде 18-летнего российского хоккеиста Абакара Казбекова, который выступал за клуб Хоккейной лиги Онтарио (OHL) «Лондон Найтс», похоронили в Торонто. Информацию об этом распространил отец скончавшегося спортсмена, бывший борец вольного стиля, бронзовый призер Кубка мира Заур Казбеков.

Как рассказал родственник хоккеиста журналистам информационного агентства РИА Новости, лично он очень хотел похоронить сына в родном Дагестане, однако из-за длительного срока оформления всех необходимых документов было принято провести церемонию в Торонто и там же захоронить тело Абакара.

О смерти Абакара Казбекова стало известно 17 декабря 2022 года. В этот день молодого хоккеиста нашли под окнами одного из элитных многоквартирных домов канадского города Лондон (провинция Онтарио). Медики констатировали смерть Абакара Казбекова в восемь часов утра. Он скончался при падении из окна.

Местные силовики пока еще проверяют разные версии случившегося. Пока нет признаков насильственной смерти. На сегодняшний день, согласно информации канадских СМИ, одна из наиболее вероятных причин происшествия - несчастный случай.