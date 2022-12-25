Что произошло в ночь на 25 декабря

Боевики ВСУ еще не скоро получат обещанное им мощное американское оружие Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не скоро смогут применить зенитно-ракетные комплексы Patriot, обещанные Киеву Соединенными Штатами, рассказал в интервью американскому журналу Newsweek генерал США в отставке Марк Хертлинг.

Киевские власти уже определили список бойцов ВСУ, которые будут отправлены на обучение работе с ЗРК Pаtriot в одну из стран НАТО. При этом известно, что, скорее всего, обучаться украинские военные будут не в США, а в одном из европейских государств.

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