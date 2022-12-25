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НовостиПолитика25 декабря 2022 4:13

Что произошло в ночь на 25 декабря

Newsweek: украинские военные не смогут воспользоваться ЗРК Patriot ранее весны 2023 года
Александр КИСЛОВ
Боевики ВСУ еще не скоро получат обещанное им мощное американское оружие

Боевики ВСУ еще не скоро получат обещанное им мощное американское оружие

Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины не скоро смогут применить зенитно-ракетные комплексы Patriot, обещанные Киеву Соединенными Штатами, рассказал в интервью американскому журналу Newsweek генерал США в отставке Марк Хертлинг.

Киевские власти уже определили список бойцов ВСУ, которые будут отправлены на обучение работе с ЗРК Pаtriot в одну из стран НАТО. При этом известно, что, скорее всего, обучаться украинские военные будут не в США, а в одном из европейских государств.

Магазины в России по-прежнему заполнены различными предметами роскоши, несмотря на введенное Западом эмбарго. Информацию об этом распространила французская радиостанция Radiofrance, подчеркнув, что фактически введенные западными государствами запреты и санкции не работают.

Американский журналист, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил о том, что лавная ложь о России в 2022 году — это сообщения о возможной причастности Москвы к подрывам газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Министр обороны Турции, один из ближайших соратников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана Хулуси Акар публично предрек продолжение спецоперации РФ на Украине в 2023 году.