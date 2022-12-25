Приютившие беженцев с Украины жители Британии стремятся "вернуть" свои дома

Некоторые британцы намерены выставить на улицу беженцев из Украины Фото: REUTERS

Среди жителей Британии, приютивших украинских беженцев, в канун новогодних праздников наблюдается стремление "вернуть" свои дома. Об этом пишет издание The Daily Mail.

"Они хотят вернуть свои дома, и это достаточно справедливо", - рассказала журналистам сотрудница Ассоциации семейной терапии Кейт Дэниелс.

По ее словам, британцы одновременно испытывают "вину и стыд" из-за своего раздражения в адрес принятых ими украинцев, но их подавляет чувство, что в собственном доме они стали "чужими".

Психологическое давление усугубляется практическим соображениями – стоимость жизни растет, а выплаты от правительства Британии остаются прежними.

"Необязательно сильно сердиться или разочаровываться из-за того, что люди не хотят принимать у себя другие семьи, когда они едва могут содержать свою собственную", - аргументировал специалист благотворительного Центра трудовых прав Адис Сехич.

Как ранее писал сайт KP.RU, на фоне экономического кризиса Англия вынуждена сворачивать многие социальные программы. Такие, например, как широко разрекламированный проект "Дома для Украины".

По весне идея выглядела прекрасно: коренные британцы получают от правительства 350 фунтов в месяц за размещение беженцев из Незалежной в своих квартирах и коттеджах — и все довольны.

Изначально проект был рассчитан на полгода. Однако по прошествии сего срока многие домохозяева отказались от дальнейшего участия, а их постояльцы оказались выброшенными на улицы, будто наскучившие домашние питомцы.

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