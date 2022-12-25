В Евросоюзе сейчас литий не добывается Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейские страны не смогут покрывать больше 40% своих потребностей в литии к 2030 году. Об этом пишет агентство Reuters.

По данным журналистов, сейчас в Евросоюзе добыча этого ключевого компонента батарей для электромобилей вообще не ведется, но были несколько заявлений о таких планах.

В частности, компания Sibanye Stillwater планирует разрабатывать литий в Финляндии, а Imerys – во Франции.

Сейчас главным экспортером лития является Китай, на который приходится 58% его обработки в мире, говорится в публикации.

Как ранее писал сайт KP.RU, западные журналисты пришли к выводам, что у России есть возможности восстановить статус главного поставщика газа в Евросоюз, многие политики уже занимают более мягкую позицию в отношении сотрудничества с Москвой.

Напомним, спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что введение ценовых потолков на газ и нефть ознаменовало начала заката Европы, чье благополучие строилось за счет российских энергоресурсов. По словам политика, времена социальной стабильности и экономического роста Евросоюза теперь в прошлом.

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