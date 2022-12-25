Британцев разгневал ультиматум Байдена в адрес Лондона

Джозеф Байден Фото: REUTERS

Публикация издания The Telegraph, в которой говорится об ультиматуме главы Белого дома Джозефа Байдена в адрес Британии, вызвала негативную реакцию читателей.

Британцев разгневало и возмутило, что Байден фактически оказывает давление на Лондон, когда говорит о том, что его визит в Соединенное Королевство будет зависеть от исхода переговоров по Североирландскому протоколу.

Комментаторы напомнили, что Британия больше не подчиняется приказам из Брюсселя и не позволит Соединенным Штатам влиять на внутреннюю политику государства.

Байдену, в частности, рекомендовали "держать свой нос подальше" от дел Великобритании и "помнить, кто его друзья в мире".

"США должны заниматься своими делами", - выразил общую позицию пользователь с никнеймом Peter Walton.

Напомним, Северная Ирландия остается в таможенном поле Евросоюза, поскольку Белфастское соглашение от 1998 года предусматривает открытую границу между Северной Ирландией и Ирландией. А таможенную границу между Британией и ЕС провели по Ирландскому морю.

По Североирландскому протоколу, произведенные в Северной Ирландии и предназначенные для остальной Британии, все равно должны проходить таможенный контроль. И товары из Британии, предназначенные только для Северной Ирландии, тоже идут через таможню. Это затрудняет торговлю Северной Ирландии с основной территорией страны.

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