Россия из принципа не будет поставлять нефть по ценам Запада Фото: REUTERS

Россия принципиально не будет поставлять нефть по тем ценам, которые назначили западные страны. Об этом сообщил глава Минфина России Антон Силуанов.

Также он отметил, что российская сторона намерена искать новые рынки и логистику даже при росте издержек.

- Принципиальная позиция заключается в том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны - мы не будем, этого не допустим, - заявил Силуанов в интервью телеканалу Asharq News, комментируя вопрос о деталях российского ответа на введении потолка цен на российскую нефть.

Руководитель ведомства добавил, что спрос на нефть, согласно прогнозам агентств, будет расти.

В начале декабря 2022 года западные страны установили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, а 20 декабря добавили сюда еще и верхний лимит стоимости газа в 180 евро за МВт/ч.

После этого вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия не намерена поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут следовать принципу "ценового потолка". По его словам, введение "ценовых потолков" на энергоресурсы и политизация энергетики может спровоцировать дефицит и проблемы с энергообеспечением.

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