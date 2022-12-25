Силуанов не исключил снижение объема нефтедобычи в России

Антон Силуанов Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Объем добычи нефти в России может сократиться на фоне введения ценового потолка, но в дальнейшем спрос на энергоресурс увеличится. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.

"Возможно, где-то придется ограничить объемы добычи, - уточнил глава российского Минфина. - Но мы сейчас видим, что наши компании, наши нефтедобывающие компании переориентируют свои направления поставок с запада на восток, на юг, на другие страны".

По его словам, эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на нефть. В этих условиях российские энергоносители будут выходить на новые рынки.

Как ранее писал сайт KP.RU, в том же интервью Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по тем ценам, которые назначили западные страны.

Напомним, вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва в ответ на введение потолок цен на российскую нефть намерена запретить поставки черного золота и нефтепродуктов в страны, которые будут в своих контрактах требовать его соблюдения. Новак напомнил о готовящемся указе президента России, а также заявил о готовности Москвы пойти на частичное сокращение добычи нефти.

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