Силуанов не исключил снижение объема нефтедобычи в России

Антон Силуанов
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Объем добычи нефти в России может сократиться на фоне введения ценового потолка, но в дальнейшем спрос на энергоресурс увеличится. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу Asharq News.
"Возможно, где-то придется ограничить объемы добычи, - уточнил глава российского Минфина. - Но мы сейчас видим, что наши компании, наши нефтедобывающие компании переориентируют свои направления поставок с запада на восток, на юг, на другие страны".
По его словам, эксперты прогнозируют дальнейший рост спроса на нефть. В этих условиях российские энергоносители будут выходить на новые рынки.
Как ранее писал сайт KP.RU, в том же интервью Антон Силуанов заявил, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по тем ценам, которые назначили западные страны.
Напомним, вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва в ответ на введение потолок цен на российскую нефть намерена запретить поставки черного золота и нефтепродуктов в страны, которые будут в своих контрактах требовать его соблюдения. Новак напомнил о готовящемся указе президента России, а также заявил о готовности Москвы пойти на частичное сокращение добычи нефти.
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