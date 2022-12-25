В России за сутки выявлено 6595 случаев заражения коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявлено 6595 заболевших COVID-19. С начала пандемии зафиксировано 21 764 292 таких случаев.

По данным на 25 декабря 2022 года, лидером по заболеваемости стала Москва, где за день заболели 1475 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург с 973 случаями. Тройку замыкает Башкортостан — 303 заражения.

Кроме того, за сутки медики зафиксировали 52 летальных исхода. Еще 6176 человек выздоровели после болезни.

Как ранее писал сайт KP.RU, в Китае в период с 1 по 20 декабря текущего года зарегистрировано более 248 млн случаев заражения коронавирусом, что составляет около 17% населения страны. А суточный уровень заболеваемости этой инфекцией по Китаю 20 декабря 2022 года составил примерно 37 млн случаев