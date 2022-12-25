"Стоял на стремянке и улыбался": Байден с миской в руках нарядил ёлку к Рождеству

Байден с миской в руках нарядил ёлку к Рождеству. Фото: Твиттер-аккаунт Джо Байдена

Президент Соединённых Штатов Джо Байден опубликовал в Twitter новую фотографию. На снимке он стоит на стремянке с серебристой миской в руках и наряжает ёлку к Рождеству.

Компанию главе государства составила супруга Джилл, стоящая рядом с корзиной праздничных игрушек.

- Всего несколько штрихов! Надеюсь, вы и ваши близкие отлично проведете сочельник, - подписал фото Байден.

В прошлом месяце американский лидер Джо Байден по традиции помиловал индеек "Шоколад" и "Крошка" в честь Дня благодарения, а также призвал американцев быть благодарными и объединиться.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что президента США, который вместе с первой леди традиционно принимал звонки от детей в канун Рождества, оскорбил один из дозвонившихся на телефонную линию Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Мужчина поздравил президентскую чету с наступающими праздниками и добавил "Вперед, Брэндон!" (антибайденовский лозунг, который используют сторонники Трампа)

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