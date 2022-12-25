Советский самолет Ан-12 удивил японцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперт японского портала Traffic News Масао Танэяма рассказал про особенности советского транспортного самолета Ан-12.

Обозреватель восхитился характеристиками воздушного судна и назвал его шедевральным.

- Всего в СССР было построено 1 243 единицы Ан-12 - шедеврального транспортного самолета восточного блока - отмечает автор публикации.

Танэяма также отметил, что характеристики взлета с коротких взлетно-посадочных полос (ВВП) и посадки на них превосходными, поскольку самолету достаточно всего 600 метров ВПП. По словам эксперта, Ан-12 отличается надежностью, простотой в обслуживании, а также способностью функционировать в очень сложных условиях климата.

До этого сайт KP.RU писал, что российская госкорпорация "Ростех" опубликовала видео первого полета новейшего самолета МС-21-300. На кадрах видно, как авиасудно взлетает, пролетает над аэродром и затем садится.