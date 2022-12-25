Дмитрий Песков обратился к Ольге Бузовой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В субботу, 24 декабря, в Москве состоялась премьера ледового шоу Татьяны Навки "История любви Шахерезады". За кулисами певица и телеведущая Ольга Бузова впервые познакомилась с пресс-секретарём российского лидера и мужем Навки Дмитрием Песковым.

- Я рада с вами лично познакомиться, у вас потрясающая семья! - обратилась Бузова к Пескову. Об этом рассказал журналист KP.RU, присутствовавший на мероприятии.

Тем временем, представитель Кремля доброжелательно заметил, что считает Бузову настоящей трудягой.

- Вы чудесная! Мне Таня (Навка) на самом деле говорила, что надо с вами познакомиться! - сказал Песков.

Как писал сайт KP.RU, каждый год олимпийская чемпионка Татьяна Навка представляет накануне Нового года сказочное шоу. На этот раз ее вдохновила легенда о Шахерезаде. На ледовой арене "Мегаспорт" знаменитая спортсменка оживила героев этой истории о сладкоголосой восточной чаровнице

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