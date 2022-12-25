Путин назвал целью России объединение русского народа Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заявил, что цель страны заключается в объединении русского народа.

По его словам, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами.

- Цель России - в объединении русского народа, Москва всегда стремилась решать все споры мирными средствами, путем переговоров, - сказал российский лидер в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Ранее Владимир Путин объяснял, что вступление Украины в состав НАТО является прямой угрозой для безопасности России. Он отмечал, что конституция Украины не допускает иностранные военные базы, однако это "обошли, называя базу НАТО миссией".

Кроме того, политик заявлял, что сейчас речь идет о борьбе "за справедливый и свободный путь", а прежде всего для самих россиян и нашей страны.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дмитрий «Гоблин» Пучков: Из Украины выращивают торпеду для уничтожения России (подробнее)