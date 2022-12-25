Путин уверен, что 99,9% россиян готовы на все ради Родины

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин убедился, что абсолютное большинство россиян ставит интересы родной страны превыше собственных. Об этом глава государства заявил в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

По словам российского лидера, 99,9% россиян готовы на все ради Родины.

"99,9% наших граждан, наших людей, которые готовы все положить в интересах Родины, здесь для меня как бы необычного ничего нет", - подчеркнул Владимир Путин.

По его словам, Россия особая страна и в ней живут особые люди, и их готовность на все ради родной страны это еще раз подтверждает.

Как ранее писал сайт KP.RU, Владимир Путин заявил, что судьбы и подвиги героев Отечества служат моральным ориентиром для населения всей страны. Российский лидер уверен, что такие поступки вдохновляют людей всем вместе делать страну сильнее и успешнее.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как изменится ход спецоперации с наступлением нового года