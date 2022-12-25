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НовостиПолитика25 декабря 2022 9:58

Лавров назвал главный итог уходящего 2022 года

Лавров назвал главным итогом года прояснение ситуации, кому верить нельзя
София ГОНЧАРОВА
Лавров назвал главный итог уходящего 2022 года

Лавров назвал главный итог уходящего 2022 года

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что считает главным итогом уходящего 2022 года.

По его мнению, прежде всего главный итог - прояснение ситуации, кто на мировой арене является договороспособным, а кому верить нельзя.

- Главный итог (года) - то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя, - сказал руководитель дипломатического ведомства журналистам 25 декабря.

Накауне Сергей Лавров в интервью телеканалу "Хабар-24" заявил, что страны запада все время ищут любые зацепки, чтобы вбить клинья в отношения между Россией и Казахстаном. Однако дипломат подчеркнул нерушимость двухсторонних отношений с республикой.

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