Лавров назвал главный итог уходящего 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что считает главным итогом уходящего 2022 года.

По его мнению, прежде всего главный итог - прояснение ситуации, кто на мировой арене является договороспособным, а кому верить нельзя.

- Главный итог (года) - то, что ситуация окончательно и бесповоротно прояснилась: что происходит в мире, кто с какими намерениями и планами пытается действовать на международной арене, кто является договороспособным, а кому верить впредь и отныне нельзя, - сказал руководитель дипломатического ведомства журналистам 25 декабря.

Накауне Сергей Лавров в интервью телеканалу "Хабар-24" заявил, что страны запада все время ищут любые зацепки, чтобы вбить клинья в отношения между Россией и Казахстаном. Однако дипломат подчеркнул нерушимость двухсторонних отношений с республикой.

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