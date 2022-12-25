Песков объяснил, почему Россия никогда не согласится на "потолки цен" на свои энергоресурсы Фото: REUTERS

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему российская сторона не намерена соглашаться поставлять свои энергоресурсы в рамках "потолков цен". введенных западными странами.

Это связано с тем, что для России это "дело принципа", сказал Песков.

- Если (РФ) согласиться сейчас на такой "щедрый" потолок, то тогда потом придется согласиться на такой, который ущемляет интересы российской экономики, - объяснил пресс-секретарь российского президента. Об этом он заявил в эфире телеканала "Россия-1" в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

Накануне глава Минфина России Антон Силуанов заявлял, что Россия принципиально не будет поставлять нефть по тем ценам, которые назначили западные страны. Также он отметил, что российская сторона намерена искать новые рынки и логистику даже при росте издержек. Руководитель ведомства добавил, что спрос на нефть, согласно прогнозам агентств, будет расти.

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