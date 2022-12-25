Путин назвал главный принцип оппонентов России

Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин назвал главный принцип оппонентов нашей страны, на котором основывается вся их политика.

Глава государства в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что геополитические соперники Российской Федерации всегда руководствуются одним и тем же лозунгом.

"Разделяй и властвуй" - вот они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, - уточнил Путин. - А наша цель в другом - в объединении русского народа".

Как ранее писал сайт KP.RU, президент России заявил, что США давно втянуты в конфликт в Украине. Об этом он сказал в ходе конференции, отметив, что у России не было выбора, кроме как защитить народ.

Напомним, Владимир Путин заявил, что наша страна всегда пыталась сблизиться с так называемым "цивилизованным миром", но у него оказались иные цели - "почикать", раздробить страну.

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