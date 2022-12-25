Российские войска уничтожили более 30 украинских бойцов на Купянском направлении Фото: Александр КОЦ

В Минобороны РФ сообщили, что российские бойцы за сутки уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении.

- На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих, - говорится в сообщении военного ведомства в телеграм-канале.

Также российские силы ликвидировали три боевые бронемашины и три автомобиля.

Кроме того, на Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 военных ВСУ. Поражены два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

До этого сайт KP.RU писал, что на Луганском направлении ВСУ всего за сутки потеряли до 45 человек, три бронетранспортёра, две артиллерийские установки и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Также Народная милиция ЛНР сообщала, что бойцы ВСУ потеряли до 50 человек, три танка, два БТР, 1 БПЛА и 15 единиц специальной автомобильной техники.

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