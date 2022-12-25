Патриарх Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото: пресс-служба Русской православной церкви

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил Папу Римского Франциска с Рождеством Христовым, которое католики отмечают 25 декабря. Об этом сообщается на сайте отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Глава РПЦ пожелал понтифику, в частности, мира и благоденствия.

"Поздравляю Вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, - говорится в сообщении. - Желаю Вам Его помощи в дальнейшем служении, а вверенной Вам пастве – мира и благоденствия".

Напомним, Папа римский Франциск в преддверии Рождества выступил с обращением к папской курии – главному административному органу Святого престола. В выступлении он предостерег живущих в Ватикане кардиналов. По его наблюдениям, священнослужители часто испытывают искушение поверить в то, что они куда более просвещены, чем другие верующие.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент Украины Владимир Зеленский выступил с видеопоздравлением на католическое Рождество, в котором заявил, что украинцы "не ждут чуда, поскольку творят его сами". Немцы посмеялись над главой Незалежной, предложив ему напомнить, на чьи деньги это "чудо" творится.

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