Песков сообщил, что Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
В Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ (Содружество Независимых Государств) ожидается присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
При этом официальный представитель Кремля добавил, что трехсторонняя встреча политиков не планируется .
- Да. Они (Алиев и Пашинян) ожидаются. Но трехсторонняя встреча не планируется, - сказал Песков РИА Новости.
Напомним, неформальный саммит в Санкт-Петербург запланирован на 26-27 декабря 2022 года. Как сообщали в пресс-службе Кремля, традиционная неформальная встреча состоится по инициативе российского президента.
Глав СНГ Владимир Путин пригласил еще на встрече в Бишкеке на саммите ЕАЭС, а лично белорусского лидера Александра Лукашенко еще и по итогам встречи в Минске, которая состоялась 19 декабря.
Напомним, что Петербург традиционно становится местом встречи глав государств СНГ. Но в нынешнем году это будет уже второй неформальный саммит. Первый прошел в октябре, когда президент России отмечал свой 70-летний юбилей.
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