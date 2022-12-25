Песков сообщил, что Алиева и Пашиняна ожидают на неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Санкт-Петербурге на неформальном саммите СНГ (Содружество Независимых Государств) ожидается присутствие президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашинина. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля добавил, что трехсторонняя встреча политиков не планируется .

- Да. Они (Алиев и Пашинян) ожидаются. Но трехсторонняя встреча не планируется, - сказал Песков РИА Новости.

Напомним, неформальный саммит в Санкт-Петербург запланирован на 26-27 декабря 2022 года. Как сообщали в пресс-службе Кремля, традиционная неформальная встреча состоится по инициативе российского президента.

Глав СНГ Владимир Путин пригласил еще на встрече в Бишкеке на саммите ЕАЭС, а лично белорусского лидера Александра Лукашенко еще и по итогам встречи в Минске, которая состоялась 19 декабря.

Напомним, что Петербург традиционно становится местом встречи глав государств СНГ. Но в нынешнем году это будет уже второй неформальный саммит. Первый прошел в октябре, когда президент России отмечал свой 70-летний юбилей.

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