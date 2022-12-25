Песков заявил, что Путин не планирует поздравлять западных лидеров с католическим Рождеством Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Протокольной практики поздравления лидеров западных стран с католическим Рождеством в России нет, об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Такой протокольной практики нет», - заявил Песков, прокомментировав вопрос, планирует ли президент РФ Владимир Путин поздравить с католическим Рождеством лидеров западных стран.

В воскресенье, 25 декабря, католики отмечают Рождество.

Как писал сайт KP.RU, 24 декабря 2022 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и поздравил его с днем рождения. В субботу азербайджанскому президенту исполнился 61 год.

Как отмечается, Путин тепло поздравил Ильхама Алиева с Днем рождения. Также были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении.

20 декабря 2022 года президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником работников органов государственной безопасности.