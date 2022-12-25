Российские войска поразили пункт дислокации иностранных наемников у Артемовска Фото: Александр КОЦ

Российские силы в районе Артемовска в Донецкой Народной Республике (ДНР) поразили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников.

- Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражены 58 артподразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86 районах. В районе города Артемовск ... поражен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, - говорится в сообщении военного ведомства в телеграм-канале.

Также российские бойцы за сутки уничтожили более 30 украинских военных на Купянском направлении. А на Донецком направлении российские войска уничтожили более 80 военных ВСУ. Поражены два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля.

Как писал сайт KP.RU, на этой неделе ВС России заняли более выгодные позиции и артиллерийским огнем сорвали попытку украинских военных провести разведку боем в районе пяти населенных пунктов в Донецкой народной республике.

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